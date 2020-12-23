Brose Bamberg: 70-76

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek) (xx), Martin Horozov (Bulgaristan) (xx), Radomir Vojinovic (Karadağ) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 12, Onuralp (x), Kennedy (xx) 8, M'Baye (xxx) 19, Morgan (xxx) 16, Henry (xx) 8, Yunus (x) 3, Mahir (x) 1, Nusret (x) 3BROSE BAMBERG: Lockhart (xx) 9, Vitali (xxx) 13, Hundt (xx) 7, Sengfelder (xxx) 13, Kravish (xxx) 14, Fieler (xxx) 11, Hall (xx) 7, Ogbe (x) 2, Bacoul (x)1.PERİYOT: 22-15İLK YARI: 38-333.PERİYOT: 55-595 FAUL: Lockhard (39.20) (Bamberg)

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Pınar Karşıyaka, evinde 2018-2019 sezonundan beri süren yenilmezlik unvanını Brose Bamberg önünde kaybetti: 70-76. Alman rakibi önünde deplasmandaki ilk randevuda da Avrupa'daki 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Kaf-Kaf, bu sonuçla grupta 3 maçta tek galibiyette kalırken, Brose Bamberg 4'te 4'le liderliğini sürdürdü. Bu maçtan önce Avrupa'da iç sahada son olarak FIBA Europe Cup'ta 20 Mart 2019'da Dinamo Sassari'ye 87-68 yenilen, geçen sezon aynı kupada evinde çıktığı 8 maçı da kazanan Karşıyaka, bu sezon İzmir'deki ilk sınavından mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde 5 Ocak'ta erteleme sınavında Fortitudo Bologna'yı konuk edecek.Maça Morgan'ın skorer oyunuyla 7-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci periyotta konuk ekip farkı 1 sayıya kadar indirse de temsilcimiz M'Baye ile rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. İlk yarı sonunda soyunma odasına 38-33 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta 5 dakika boyunca Kaf-Kaf'a 5 sayı şansı veren Alman temsilcisi önce Hall'la skoru 43-43'e getirdi, ardından Fieler'ın basketiyle ilk kez 43-45 öne geçti. Bamberg'in farkı 5 sayıya kadar taşıdığı bölümde Nusret'in üçlüğü yeşil-kırmızılıları tekrar ateşledi. Periyot 55-59 sonuçlandı. Son periyotta Bamberg, Fieler'ın üç sayılık basketiyle farkı 55-63'le 8 sayıya çıkardı. Temsilcimizin Taylor'la rakibini yakalama çabaları sonuç vermeyince mücadele 70-76 bitti.



- İzmir