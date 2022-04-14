Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi - Son Dakika
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Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi

14.04.2022 12:28
Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi

Ukrayna'nın Brovary kentinde, evlerin bahçelerine gizlenmesine rağmen Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus tankları görüntülenirken, kentte saldırılar sonucu büyük yıkım meydana geldiği görüldü.

Ukrayna'nın Brovary kentinde, evlerin bahçelerine gizlenmesine rağmen Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus tankları görüntülenirken, kentte saldırılar sonucu büyük yıkım meydana geldiği görüldü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary kentinde Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmaların izleri Rus güçlerinin Brovary şehrinden çekilmesiyle ortaya çıktı. Hava saldırılarına karşı evlerin bahçesine gizlenen Rus ordusuna ait tankların Ukrayna İnsansız Hava Araçları tarafından imha edildiği kaydedildi. Evlerin bahçelerine gizlenen Rus ordusuna ait tankların çoğu kullanılamaz hale gelirken, ağır saldırılar sonucu bazı tankların birçok parçasının farklı yerlere savrulduğu görüldü. Ukrayna ordusu tarafından evlerin bahçelerinde imha edilen tanklar havadan görüntülendi. - BROVARY

Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi
Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi
Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi
Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi
Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi
Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi
Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi
Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brovary'de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi - Son Dakika
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