Yemek okulunda uzun zamandır üzerinde çalıştığım hazır satılan browni tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Ortaokul ve lise yıllarında sütlü kahve ile beraber öğlen yemeğim olan browninin bu kez kolayca bulunabilen malzemelerle, hiç fırın kullanmadan öğrencilerin de yapabileceği hali emrinize amade.