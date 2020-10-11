Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Edirne İstişare Toplantısı yapıldı.

BRTK Genel Bas¸kanı Sabri Mutlu, Tarım İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2021 yılı ic¸erisinde yapılacak nu¨fus sayımlarını o¨nemsediklerini ve bu konuda STK'larımızın u¨zerine du¨s¸eni en iyi s¸ekilde yapacaklarına inandıgˆını söyledi.

Bulgaristan Razgrad s¸ehrindeki Pargalı I·brahim Pas¸a Camisi'ndeki restorasyon c¸alıs¸malarının bas¸lamıs¸ olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasını ve caminin ibadete açılmasını diledi.

Mutlu, Edirne Balkan Tu¨rkleri Federasyon'un ev sahipligˆinde düzenlenen toplantıya katılan dernek ve federasyon yöneticilerine teşekkür etti.