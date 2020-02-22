Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu, Balkan ülkelerinde en büyük sorunun ana dil sorunu olduğunu söyledi.

Konfederasyonun Edirne temsilciliğinde Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kosova, Makedonya ve Gagauz Yeri'nden sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla "Balkanlarda Faaliyet Gösteren STK'lerin Edirne Buluşması" çalıştayı düzenlendi.

BRTK Genel Başkanı Mutlu, burada yaptığı konuşmada, Balkanlarda yaşayan soydaşların sorunlarını dile getirdiklerini belirterek "Balkan ülkelerinde en büyük sorun, ana dil sorunudur. Birçok ülkede Türkçe okunmadığı, okutulmadığı ya da gelişigüzel okutulduğu sorunları ön planda." dedi.

Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'daki okullarda Türkçe eğitimiyle ilgili kitap ve müfredat problemi yaşandığının altını çizen Mutlu, şöyle devam etti:

"Balkanlardaki insanlarımız öncelikle Türkçeyi, ana dilini iyi bilmesi gerekiyor. Türkçeyi iyi bilen Bulgarca ve İngilizceyi de iyi öğrenebiliyor. O yüzden önceliğimiz ana dilimizdir. Gagauz Yeri'ndekiler de aynı sorundan muzdarip. Yunanistan'dan gelen arkadaşımız, Yunanistan'da birçok Türk okulunun kapandığını, 500 Türk okulundan 123'nün kaldığını ve bu sayının yeterli olmadığını dile getirdi."

Mutlu, Balkan ülkelerinde ekonomik sıkıntıların yaşandığını, yeni yatırımlarla buradan Avrupa'ya göçün önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet de Yunanistan'ın Türkiye'deki üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olan gençlere okullarda çalışma izni vermediğini anlattı.

Eğitimin anaokulunda başladığını vurgulayan Ahmet, şunları kaydetti:

"Azınlık anaokullarımız bugün itibarıyla mevcut değil. 2006 yılına kadar Yunanistan'da anaokulu kavramı yoktu, 2006'da yasalaştı ve hayata geçti. Ama bu anaokulu azınlık için 2012'de başladı. 2012'de bu süreçte ilkokullarımızda olduğu gibi iki dilli, Türkçenin ve Yunancanın eşit olarak kullanılabileceği anaokulları talebimiz var. Bu talebimize Yunanistan'dan olumlu yanıt alamadık."