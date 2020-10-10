BRTK Genel Başkanı Mutlu'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu, Azerbaycan Türklerinin yanında olduklarını bildirdi.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Balkan Türklerinin vatan kaybetmenin acısını çok iyi bildiğini belirtti.

Dünyanın, Karabağ'ın Ermeniler tarafından işgaline ve Azerbaycan Türklerinin yaşadığı zulme seyirci kaldığını ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"30 yıl önceki Hocalı katliamının yüreğimizi dağladığı, ruhumuzu kavurduğu süreçleri hala yaşıyoruz. Kardeşlerimizin Karabağ'dan sürgün edilmeleri ile sonuçlanan işgal sürecinde susanların bugün geldikleri nokta bizi hiç şaşırtmıyor. 30 yıldır Azerbaycan halkının haklı davasını teyit eden Birleşmiş Milletler ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı sadece bununla yetindi ve hiçbir yaptırımda bulunmadı.

Ancak bugün gelinen noktada Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin gücü ve kararlılığı ile zalimin zulmü sona ermek üzeredir. Yapılan ateşkes anlaşması gereği umarız Ermenistan sivil halka yönelik saldırılara son vererek işgal ettiği topraklardan çekilir. Sivil halkı hedef alan saldırıları ile insanlık suçu işleyenleri bir kez daha lanetliyor, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu ailesi olarak Azerbaycan ordusuna başarılar diliyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarındayız. Allah Azerbaycan ordusunu muzaffer eylesin."