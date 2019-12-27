Bruce Lee logosunu kullanan Çinli firmaya ünlü aktörün kızından 30 milyon dolarlık dava - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bruce Lee logosunu kullanan Çinli firmaya ünlü aktörün kızından 30 milyon dolarlık dava - Son Dakika Dünya

Bruce Lee logosunu kullanan Çinli firmaya ünlü aktörün kızından 30 milyon dolarlık dava

6 saat önce

Dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatı ustası Bruce Lee'nin kızı Shannon Lee, logosunda babasının yüz figürünü kullanan Çinli hazır yemek zinciri Real Kungfu'ya 30 milyon dolarlık dava açtı. Bruce Lee'ye ait tüm telif haklarını ABD'li Bruce Lee Enterprises şirketi elinde bulunduruyor

Bruce Lee logosunu kullanan Çinli firmaya ünlü aktörün kızından 30 milyon dolarlık dava, System.String[]

Dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatı ustası Bruce Lee'nin kızı Shannon Lee, logosunda babasının yüz figürünü kullanan Çinli hazır yemek zinciri Real Kungfu'ya 30 milyon dolarlık dava açtı.


Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde bulunan ve Bruce Lee'ye ait tüm telif haklarını elinde bulunduran Bruce Lee Enterprises şirketinin, Çin'in Şangay şehrinde bir mahkemeye başvurduğu ve 210 milyon yuanlık (30 milyon dolar) tazminat davası açtığı belirtildi. Bruce Lee'nin kızı tarafından yönetilen ABD'li şirket ayrıca buna ek olarak mahkeme masrafları için de Real Kungfu'dan 88 bin yuan (12 bin 500 ABD doları) daha talep etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Bruce Lee, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:57 
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