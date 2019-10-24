Son Dakika Haberleri: Bruce Lee'nin tekniğini öğrettiği okul 50 yıl sonra yeniden açıldı
Son Dakika Dünya Bruce Lee'nin tekniğini öğrettiği okul 50 yıl sonra yeniden açıldı

Bruce Lee'nin tekniğini öğrettiği okul 50 yıl sonra yeniden açıldı

47 dakika önce

Bruce Lee’nin Los Angeles Chinatown’daki dövüş sanatları okulu, 50 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açtı.

Bruce Lee'nin tekniğini öğrettiği okul 50 yıl sonra yeniden açıldı, System.String[]

"Kimsenin yenemediği adam", Uzak Doğu dövüş sanatı ustası ve Jeet Kune Do (JKD) sanatının kurucusu. Kim olduğunu anladınız; dövüş dünyasının efsane ismi Bruce Lee.


Çocukluğunda aynanın karşısına geçip onun hareketlerini taklit eden ve filmlerini izleyenler Bruce Lee'nin Los Angeles Chinatown'daki dövüş sanatları okulunun 50 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açtığını duyunca heyecan duyacakları kuşkusuz.

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Los Angeles, Bruce Lee, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:43 
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