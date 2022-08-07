Belçika'nın Brugelette belediyesinde bulunan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde bir çocuk, panda ikizleri Bao Di ve Bao Mei'nin üçüncü doğum günü kutlama etkinliğinde bir dev panda oyuncağını boyuyor, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dev Panda İkizleri Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde Doğum Gününü Kutladı - Son Dakika

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