Brüksel'de Otomobilsiz Pazar Hatırası

BRÜKSEL, 19 Eylül (Xinhua) -- Pazar günü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Otomobilsiz Pazar" etkinliğinde hatıra fotoğrafı çektiren bisikletliler görülüyor, 18 Eylül 2022. 2022 Brüksel Hareketlilik Haftası'nın en eğlenceli kısmı olan ve her yıl düzenlenen "Otomobilsiz Pazar" etkinliği Belçika'nın Brüksel Bölgesi'nde Pazar günü gerçekleştirildi. Brüksel-Başkent Bölgesi saat 9.30 ile 19.00 arasında Avrupa'nın en büyük otomobillere kapalı bölgesi oldu. Brükselliler bu sayede yürümenin, bisiklete binmenin, scooter sürmenin veya toplu taşımayla seyahat etmenin zevkini yeniden keşfetme fırsatı buldular. (Fotoğraf: Pan Geping/Xinhua)