Brüksel: AB Ukrayna tahılının esas alıcısı değil

Rusya lideri Putin'in Ukrayna tahılının AB'ye gönderildiği iddialarına AB'den yanıt geldi. AB Komisyonu Sözcüsü, Putin'in iddialarını "dezenformasyon" olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna tahılının büyük bölümünün Avrupa'ya gittiği yönündeki iddialarını reddetti. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Cuma günü konuyla ilgili soruya yanıt verdi. Stano, Ukrayna'dan gelen 54 yük gemisinin Asya'ya, 16'sını Afrika'ya gittiğini belirterek, Avrupa'ya giden 32 gemide yüklü olan tahılın çoğunun Asya ve Afrika ülkelerine gönderildiğini kaydetti. Stano, bu gemilerin Türkiye, Güney Kore, İran, Mısır ve Sudan'a gittiğini de sözlerine ekledi. Sözcü, Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı tarafından kiralanan iki geminin de Cibuti ve Yemen'e gönderildiğini söyledi.

AB Komisyonu Sözcüsü, "Putin bir kez daha gerçekleri saptırıyor ve dezenformasyon yayıyor" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğu ile Karadeniz üzerinden ve AB'nin girişimi ile karayoluyla yapılan yaklaşık 1,7 milyon ton tahıl sevkiyatı sayesinde piyasalarda tahıl fiyatlarında düşüş kaydedildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Stano, 2021 yılına kıyasla AB'nin Ukrayna'da daha az tahıl ithal ettiğini, ancak diğer ülkelere daha fazla ihracat yaptığını kaydetti. Stano, Ukrayna'dan AB'ye sevkiyatı tahılın "doğrudan ve dolaylı olarak üçüncü ülkelerdeki arzın karşılanması" için aktarıldığını belirtti.

Putin tahılın AB'ye gittiğini iddia etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çarşamba günü Vladivostok'ta yaptığı konuşmada, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın gelişmekte olan ülkelere değil Avrupa Birliği'ne gittiğini öne sürmüştü. Putin, bu nedenle Ukrayna'dan tahıl sevkiyatında kısıtlamalara gidilebileceği mesajını vermişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Perşembe günü Zagreb'deki basın toplantısında Putin'in haklı olduğunu belirterek, "Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil" demişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı nedeniyle aylar boyunca Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapılamamıştı. Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğu ile Temmuz ayında Ukrayna ve Rusya ile imzalanan anlaşmalar sayesinde Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatının önü açılmıştı. İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin verilerine göre ihraç edilen tahılın sadece yüzde 30 düşük ve orta gelirli ülkelere gönderiliyor.

KNA/JD,SSB