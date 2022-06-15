Brüksel Büyükelçiliğinden Türkiye-Belçika birlikte yaşama kültürünü simgeleyen defile - Son Dakika
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Brüksel Büyükelçiliğinden Türkiye-Belçika birlikte yaşama kültürünü simgeleyen defile

15.06.2022 22:11
Brüksel Büyükelçiliğinden Türkiye-Belçika birlikte yaşama kültürünü simgeleyen defile

Brüksel Büyükelçiliği, İzmir Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla Türkiye-Belçika birlikte yaşama kültürünü simgeleyen motifleri içeren geleneksel kıyafetler defilesi düzenledi.

Brüksel Büyükelçiliği, İzmir Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla Türkiye- Belçika birlikte yaşama kültürünü simgeleyen motifleri içeren geleneksel kıyafetler defilesi düzenledi.

TOBB Brüksel Ofisi'ndeki etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, bunun sadece Türk geleneksel kıyafetlerinin sunulduğu bir defile olmadığını belirterek "Belçika'da 300 bini aşkın insanımız bulunuyor. Artık ayrılmaz bir parça oluşturuyorlar. Bu birlikteliği, bu birlikte yaşama kültürünü her alanda vurgulamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu da bir uzantısı oldu." diye konuştu.

Ulusoy, defilenin birlikte yaşama kültürü felsefesiyle yapılması fikrinin eşi Didem Ulusoy'a ait olduğunu belirtti.

Didem Ulusoy da Belçika'daki Türk toplumunda yeni yetişen çocuklar ve gençlerin her iki ülkenin de kültürüne, güzelliklerine sahip olduklarını vurgulayabilmek iki memleketin desenlerinin birlikte bulunduğu kıyafetler tasarlamayı hedeflediklerini, Türk işlemelerinin, iğne oyalarının Belçika dantelleriyle kullanıldığını anlattı.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın da iki ülkenin motiflerinden ilham alarak 4 kıyafet hazırladıklarını, defilede ise geleneksel Türk motiflerini de içeren toplam 20 tasarım kıyafet sergilediklerini söyledi.

Defilede, iki ülke motiflerinin ve kumaşlarının uyum içinde bir arada kullanıldığı özel tasarım kıyafetler sergilenirken dokuma teknikleri ve kıyafetlerin tarihi hakkında da bilgi verildi.

İlgiyle izlenen defilenin sonunda "Memleketim" şarkısı eşliğinde sergilenen Türk bayraklı kıyafet büyük beğeni topladı.

Defilenin ardından, Büyükelçi Ulusoy, Şule Aydın'a ve etkinliğe katkı sağlayan TÖSED ve TOBB temsilcilerine plaket takdim etti.

Ardından gerçekleştirilen resepsiyonda, davetlilere geleneksel Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.

Çok sayıda Türk, Belçikalı ve yabancı davetlinin yanı sıra NATO Savunma Bakanları Toplantısı vesilesiyle Brüksel'de bulunan Bakan Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar da etkinliğe katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel Büyükelçiliğinden Türkiye-Belçika birlikte yaşama kültürünü simgeleyen defile - Son Dakika

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