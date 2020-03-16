Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan yeni tip koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısı - Son Dakika

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Belçikalı Türklere sakin ancak tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Ulusoy, yaptığı yazılı açıklamada, Belçika'daki vakalarda ölüm oranının yüzde birin bile altında olduğuna dikkati çekerek korkuya gerek olmadığının altını çizdi.

Gerekli tedbirlerin alınmasına dikkat edilmesini isteyen Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'ye uçuşların durması sonrası 17 Mart'ta istisnai olarak düzenlenecek uçak seferleri konusunda da şu ifadeleri kullandı:

"Bu uçuş, Belçika'ya geçici iş ve turizm amaçlı gelen veya burada öğrenci olarak okuyan ama aileleri Türkiye'de olan vatandaşlarımızın evlerine ve ailelerine kavuşabilmeleri için. Belçika'da yerleşik vatandaşlarımızın da Türkiye'ye gitmek isteğini anlıyoruz ancak onların evleri burada. Amacımız evlerinden uzak insanımıza dönüş imkanı vermek. Bu durumdaki vatandaşlarımızın çoğunun vizeleri de bitmek üzere. Türkiye'ye vardıklarında zaten 14 gün karantina/gözlem altına alınacaklar. Bu nedenle burada yaşayan ve çalışan insanlarımızın evlerinde rahatlarını bozmadan kalmaları kendi yararlarına. Zaten uçuşlar 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdu. Ondan sonra burada yaşayan ve çalışan insanlarımız, olumsuz bir gelişme olmazsa Türkiye'ye gidebilecekler. Kendilerine selam ve sevgilerimi iletiyor ve anlayışlı olmalarını rica ediyorum.

Biz Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımız olarak her zaman onların yanındayız. Sosyal medya hesaplarımızdan Belçika'daki ve ülkemizdeki gelişmeleri sürekli paylaşıyoruz. Bize telefonlarımız, sosyal medya hesaplarımız ve e-posta yoluyla ulaşabilirler."

Oyun alanları da kapatıldı

Öte yandan Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hayvanat bahçeleri, oyun alanları ve çocuk parkları kapatıldı.

Brussel Times gazetesinde yer alan habere göre, oyun alanları ve çocuk parkları kapatıldı ancak resmi açıklamanın Flamanca ve Fransızca versiyonlarındaki farklılık kafa karışıklığı yarattı.

Flamanca açıklamada, sadece "kapalı oyun alanları" ifadesi kullanılırken, Fransızca açıklamada "açık ve kapalı oyun alanları" ifadesi yer aldı. Bu nedenle açık havadaki oyun alanlarının kısmen kullanıldığı gözlendi.

Bunun üzerine yapılan ikinci bir açıklamada, tüm oyun alanlarının ve hayvanat bahçelerinin kapatıldığı duyuruldu.