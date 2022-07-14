Brüksel Büyükelçisi Ulusoy: "FETÖ ile mücadele yılmadan sürdürülecek bir süreç" - Son Dakika
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Brüksel Büyükelçisi Ulusoy: "FETÖ ile mücadele yılmadan sürdürülecek bir süreç"

14.07.2022 13:14
Brüksel Büyükelçisi Ulusoy: "FETÖ ile mücadele yılmadan sürdürülecek bir süreç"

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, yurt dışında yaşayan vatandaşlarda FETÖ ile ilgili farkındalık oluştuğunu gördüğünü, mücadelenin yılmadan sürdürülecek bir süreç olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, yurt dışında yaşayan vatandaşlarda FETÖ ile ilgili farkındalık oluştuğunu gördüğünü, mücadelenin yılmadan sürdürülecek bir süreç olduğunu söyledi.

Ulusoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.

Yıllar boyunca ordunun içine sızmış kişilerin devletin düzenini değiştirmeye yönelik bu darbe suçunun Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'daki en kanlı darbe girişimi olduğunu vurgulayan Ulusoy, FETÖ'nün, terörün yanı sıra pek çok farklı suçu içeren bir yapı olduğu algısının insanlarda yer ettiğini dile getirdi.

Ulusoy, örgütün Türkiye içerisinde kendisine yer edinemediği için yurt dışında var olmaya çalıştığını, sözde okullar, sivil toplum kuruluşları, ticaret yapılarıyla ev sahibi ülkeler için de tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Çabalar neticesinde yurt dışındaki vatandaşlarda farkındalık oluştuğunu gördüğünü ifade eden Ulusoy, FETÖ'nün, Avrupa Birliğinde (AB) terör örgütü kabul edilmemesinden kaynaklı sorunların sürdüğünü, ancak tüm AB ülkelerinin bu örgütün darbe girişiminde bulunan bir yapı olduğunu gördüğünü aktardı.

Ulusoy, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya değinerek, iki ülkenin FETÖ'yü desteklemeyeceğini taahhüt ettiğini, FETÖ'yle mücadelenin bu belge vasıtasıyla NATO kayıtlarına girdiğini anımsattı.

Büyükelçi Ulusoy, "Bu, yılmadan sürdürülecek bir süreçtir." dedi.

Ulusoy, Belçika makamlarıyla temaslarında, konuyu gündeme getirerek, uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Brüksel, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel Büyükelçisi Ulusoy: 'FETÖ ile mücadele yılmadan sürdürülecek bir süreç' - Son Dakika

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