Brüksel 'Çevre Dostu Kanalizasyon Suyu' ile Isıtılacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki su ve kanalizasyon işletmesi Vivaqua'nın geliştirdiği bir teknik sayesinde kanalizasyon suyu ev ve iş yerlerinin ısıtmasında kullanılmaya başlandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki su ve kanalizasyon işletmesi Vivaqua'nın geliştirdiği bir teknik sayesinde, kanalizasyon suyu ev ve iş yerlerinin ısıtmasında kullanılmaya başlandı.



Sistemin aynı zamanda yaz aylarında soğutma amaçlı kullanılabildiğini belirten şirketin hedefi, yakın gelecekte Brüksel'in tamamını kanalizasyon suyu ile ısıtmak.



Belçika medyasına göre, atık suyu ısıya dönüştüren sistem zaten biliniyordu ancak çok pahalı olduğu için tercih edilmiyordu.



Vicaqua'nın yeni geliştirdiği sistem sayesinde daha geniş alanlar, düşük bir maliyetle ısıtıldı.



Brüksel merkezli kuruluşun patentini aldığı sistem, ilk olarak Molenbeek semtindeki kanalizasyon şebekesine bağlandı.



Kanalizasyon suyu sayesinde 70 metrekarelik bir apartman dairesinin ısınması sağlandı.



Kullanım alanı sonbaharda genişleyecek



Kanalizasyon suyuyla ısıtma sistemi, gelecek sonbaharda Uccle semtinde daha geniş bir alanda uygulanacak.



Uccle belediyesinin 15 bin metrekarelik yeni hizmet binasının bir bölümü, kanalizasyon suyu ile ısıtılacak.



Vivaqua'da yeni ısı sistemini geliştiren Olivier Broers "Belediye binasının dörtte birini ısıtmayı umuyoruz. Soğutma özelliği olan sistem aynı zamanda yazın da kullanılabilecek" dedi.



Uccle'daki projenin başarıyla uygulanması halinde, su ve kanalizasyon işletmesinin hedefi sistemi Brüksel genelinde hayata geçirmek.



Broers, her yıl 20 - 25 kilometrelik kanalizasyonu yenilediklerini belirterek, 10 yıl içinde 50 kilometrelik bir alanı ısı sistemi ile donatmayı hedeflediklerini söyledi.



Belçikalı yetkiliye göre, yeni sistem hem daha ucuz hem de çevre dostu.



Isıtma sisteminin karbondioksit salınımı yapmadığını ve bu nedenle iklim sorunlarının çözümüne katkıda bulunduğunu vurgulayan Broers, "Isı dönüşüm sistemini 20 kilometrelik kanalizasyona monte edersek, 26 bin ton karbondioksit tasarrufu yapabiliriz. Çok büyük bir miktar. Bu da yeni sistemin gelecek açısından oldukça önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi :

2 yılda Bin 53 işletmeye 43,5 milyon TL Atık Su Cezası Kesildi

Baraj Suyu Çekilince Eski Yerleşim Yeri Ortaya Çıktı

Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin

Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti