Son Dakika Haberleri: Brüksel çiçek açtı: Flowertime festivali başladı
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Brüksel çiçek açtı: Flowertime festivali başladı

24 dakika önce

Dünyanın dört bir yanından çiçekçiler, Flowertime (çiçek zamanı) festivalinde tasarımlarını sergilemek için Belçika'nın başkenti Brüksel'e akın ediyor.

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Dünyanın dört bir yanından çiçekçiler, Flowertime (çiçek zamanı) festivalinde tasarımlarını sergilemek için Belçika'nın başkenti Brüksel'e akın ediyor.
Belçika, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:57 
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