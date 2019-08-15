Brüksel çiçek açtı: Flowertime festivali başladı
24 dakika önce
Dünyanın dört bir yanından çiçekçiler, Flowertime (çiçek zamanı) festivalinde tasarımlarını sergilemek için Belçika'nın başkenti Brüksel'e akın ediyor.
Dünyanın dört bir yanından çiçekçiler, Flowertime (çiçek zamanı) festivalinde tasarımlarını sergilemek için Belçika
'nın başkenti Brüksel
'e akın ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:57
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