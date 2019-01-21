Brüksel'de 3'lü Doğal Gaz Müzakereleri

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500 Kişinin Alınacağı 6 Aylık Geçici İş İçin 4 Bin 302 Kişi Başvuru Yaptı

Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım