Brüksel'de 35 Bin Genç İklim Değişikliğine Karşı Yürüdü
51 dakika önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce genç iklim değişikliği konusunda siyasetçilerin daha etkili kararlar alması için sokaklara döküldü.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de binlerce genç iklim değişikliği konusunda siyasetçilerin daha etkili kararlar alması için sokaklara döküldü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:16
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