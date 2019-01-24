Son Dakika Haberleri: Brüksel'de 35 Bin Genç İklim Değişikliğine Karşı Yürüdü

Brüksel'de 35 Bin Genç İklim Değişikliğine Karşı Yürüdü

51 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce genç iklim değişikliği konusunda siyasetçilerin daha etkili kararlar alması için sokaklara döküldü.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce genç iklim değişikliği konusunda siyasetçilerin daha etkili kararlar alması için sokaklara döküldü.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:16 

Belçika, Brüksel, Dünya
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