Brüksel'de 4 ülke acil toplandı: AB Türkiye'nin Libya'ya 'müdahalesini' kınadı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine kınama geldi.



Dört Avrupa Birliği (AB) ülkesinin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de İran ve Libya ile ilgili son gelişmeleri görüştü.