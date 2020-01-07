Brüksel'de 4 ülke acil toplandı: AB Türkiye'nin Libya'ya 'müdahalesini' kınadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brüksel'de 4 ülke acil toplandı: AB Türkiye'nin Libya'ya 'müdahalesini' kınadı - Son Dakika Dünya

Brüksel'de 4 ülke acil toplandı: AB Türkiye'nin Libya'ya 'müdahalesini' kınadı

6 saat önce

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine kınama geldi. Borrell "Libya'ya asker gönderme kararını doğru bulmuyoruz, bu durum endişelerimizi artırıyor" ifadelerini kullandı.

Brüksel'de 4 ülke acil toplandı: AB Türkiye'nin Libya'ya 'müdahalesini' kınadı, System.String[]

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine kınama geldi.


Dört Avrupa Birliği (AB) ülkesinin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de İran ve Libya ile ilgili son gelişmeleri görüştü.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:31 
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