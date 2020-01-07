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Brüksel'de 4 ülke acil toplandı: AB Türkiye'nin Libya'ya 'müdahalesini' kınadı
6 saat önce
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine kınama geldi. Borrell "Libya'ya asker gönderme kararını doğru bulmuyoruz, bu durum endişelerimizi artırıyor" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine kınama geldi.
Dört Avrupa Birliği (AB) ülkesinin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de İran ve Libya ile ilgili son gelişmeleri görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:31
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