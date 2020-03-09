Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşen Erdoğan soruları cevaplamadan AB Konseyi'nden ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşen Erdoğan soruları cevaplamadan AB Konseyi'nden ayrıldı - Son Dakika Dünya

Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşen Erdoğan soruları cevaplamadan AB Konseyi'nden ayrıldı

49 dakika önce

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizi konularını görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı başladıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra aniden Avrupa Birliği Konseyi'nden ayrıldı.

Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşen Erdoğan soruları cevaplamadan AB Konseyi'nden ayrıldı, System.String[]

Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizini görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı başladıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra aniden Avrupa Birliği Konseyi'nden ayrıldı. Görüşmenin hemen ardından yapılan basın toplantısına Erdoğan katılmadı.


Erdoğan ile görüşen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "olumlu adımlar attıklarını ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu" ifade etti.

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Avrupa Birliği, Brüksel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:32 
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