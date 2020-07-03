Brüksel'de açık havada arabalı sinema keyfi - Son Dakika

Araçların her birinde bulunabilecek kişi sayısı, 2 ile sınırlı tutuldu. Etkinliğin 30 Ağustos'a kadar her akşam düzenlenmesi planlanıyor.

Park alanına kurulan dev ekranda " Bohemian Rhapsody " filmi gösterildi. Arabalı açık hava sineması konseptinde düzenlenen etkinlik için izin verilen 200 kadar araç, akşam saatlerinde sinema ekranının önüne sıralandı.

Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gereği sinemalara gidemeyenler için açık havada sinema etkinlikleri yapılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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