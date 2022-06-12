Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi - Son Dakika
Üye Girişi

Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi

12.06.2022 12:17
Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi

BRÜKSEL, 12 Haziran (Xinhua) -- Tamamen çikolataya adanmış bir müze. Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde Belçika çikolatası hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz.

BRÜKSEL, 12 Haziran (Xinhua) -- Tamamen çikolataya adanmış bir müze. Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde Belçika çikolatası hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz.

Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü'nde bir görevli, çikolata yapımını gösteriyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)

Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü'nde bir görevli, çikolata yapımını gösteriyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)

Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde çikolatadan yapılmış bir şapka ve ceket sergileniyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)

Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde çikolatadan yapılmış bir heykel görülüyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)

Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü'nde bir görevli ziyaretçilere kakao ağaçlarının nasıl yetiştirildiğini anlatıyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)

Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü ziyaretçileri çikolata tadıyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)

YORUMLAR
500
3-2-1 Katar Olimpik ve Spor Müzesi, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanıyor 3-2-1 Katar Olimpik ve Spor Müzesi, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanıyor Endonezya'daki Vespa Müzesi motosiklet meraklılarının ilgi odağı oldu Endonezya'daki Vespa Müzesi motosiklet meraklılarının ilgi odağı oldu
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:21:15. #1.11#
SON DAKİKA: Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement