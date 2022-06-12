BRÜKSEL, 12 Haziran (Xinhua) -- Tamamen çikolataya adanmış bir müze. Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde Belçika çikolatası hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi - Son Dakika

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