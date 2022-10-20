Brüksel'de belediye sığınmacı çocukların çadırlarını söküyor - Son Dakika
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Brüksel'de belediye sığınmacı çocukların çadırlarını söküyor

20.10.2022 18:44
Brüksel'de belediye sığınmacı çocukların çadırlarını söküyor

Brüksel'de sığınma başvurusu yapmak isteyen refakatsiz çocuklar barınak yer gösterilmeyerek sokağa terk edilirken, belediye, insani yardım kuruluşlarının sağladığı karton çadırları da kaldırıyor.

Brüksel'de sığınma başvurusu yapmak isteyen refakatsiz çocuklar barınak yer gösterilmeyerek sokağa terk edilirken, belediye, insani yardım kuruluşlarının sağladığı karton çadırları da kaldırıyor.

Belçika'da geçen haftadan bu yana her gün onlarca "refakatsiz çocuk sığınmacı" geceyi sokakta geçirmek zorunda kalıyor. İnsani yardım kuruluşları çocuklara kartondan çadırlar dağıtıyor.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'un talimatı üzerine polis, çocuklara gündüz bakımı veren Hub Humanitaire isimli yardım kuruluşunun önündeki çadırları imha etti.

Hub Humanitaire Koordinatörü Lorezno Durante Vioala dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumu (Fedasil) yetkililerinin çocukları taksilere bindirerek kendilerine gönderdikleri söylemişti. Vioala, çocuklara gece uyuyabilmeleri için kartondan çadırlar kurduklarını belirtmişti.

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor. Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması nedeniyle yaşları fark etmeksizin bu kişiler, sokaklarda yatmak zorunda kalıyor.

Sivil toplum kuruluşları bu kişilere imkanları dahilinde gıda, giysi ve sağlık desteği sağlıyor. Belediyelerin yerel yardım sistemlerinin devreye sokulmasının sorunu çözeceğine dikkati çeken bu kuruluşlar, devletin bu yönteme mülteciler için çekici bir merkez haline gelmeme amacıyla başvurmadığını belirtiyor.

Sene başından bu yana 5 bin civarı kişinin barınma başvurusu reddedildi. Son olarak geçen hafta 18 yaşın altındaki 21 "refakatsiz sığınmacı çocuğun" sokağa terk edilmesi ülke gündemini sarstı.

İlgili bakanlar dün akşam toplantı yapmış ancak bir çözüm üzerinde anlaşamamıştı.

Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor, büyük bir acil durum barınağı inşa edilmesi önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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