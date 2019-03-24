Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Binlerce Kişi Irkçılığa Karşı Yürüdü

Brüksel'de Binlerce Kişi Irkçılığa Karşı Yürüdü

43 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzden fazla ırkçılık karşıtı dernek ve sendika tarafından düzenlenen ırkçılığa karşı protesto yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Brüksel'de Binlerce Kişi Irkçılığa Karşı Yürüdü, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzden fazla ırkçılık karşıtı dernek ve sendika tarafından düzenlenen ırkçılığa karşı protesto yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Brüksel'de yüzden fazla ırkçılık karşıtı dernek ve sendika bir araya getiren ortak bir platform oluşturdu. Platform tarafından düzenlenen ırkçılığa karşı protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Göstericiler, Brüksel'in sembol bölgelesin Mont des Arts'dan şehrin merkezinde doğru yürüyüş yaptı. Eylemciler geçen hafta Yeni Zelanda'da 51 kişinin yaşamını yitirdiği iki camiye gerçekleşen katliam mağdurlarını anmak için saygı duruşunda bulundu. Binlerce eylemci "Irkçıları kovarsak mülteciler için yeterince yerimiz olur", "Hep birlikte ırkçılığa karşı" "Sorun mültecilerde değil sorun yasalarda" sloganları attı.

Irkçılık, antisemitizm ve yabancı düşmanlığına karşı hareketin lideri Esther Kouablan "Eylemimiz, bir dışlama sürecinden ziyade, bir birleşme sürecinden geçmemizi teşvik ediyor. Birçok göçmenin, iklim nedenleriyle bölgelerini terk ettiğini gözlemliyoruz, iklim sebebiyle gerçek bir göç sorunu var" ifadelerini kullandı.

Irkçılığa karşı 6 talep

Eylemciler isteklerini ırkçılığa karşı siyasal bir eylem planına dahil edilmesini talep ederken bir Belçikalıya kıyasla göçmen kökenli insanların işe ve eğitime erişimindeki eşitsizliği telafi etmek için tedbir çağrısında bulundu. Mülteciler için kaliteli bir ağırlama talep eden eylemciler, mültecilerin kamplarda yaşamamalarını ve evine mülteci kabul eden insanların ceza almaması gerektiğini savundu.

Protestocular, iş dünyasına ve eğitime erişimi engelleyen din göstergesi işaretlerin yasak olmasının haksızlığa yol açtığını söyledi. Göstericiler, yabancılarla ilgili yeni yasanın birkaç maddesinin demokrasiye uygun olmadığını dile getirdi. Eylemciler son olarak Avrupa'nın sömürge geçmişine objektif bir bakış açışıyla bakmasını talep etti. Fırsat eşitliği ve ırkçılığa karşı mücadele merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre kaydedilen ırkçı olay sayısı, 5 senede yüzde 55 arttı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:34 Kaynak: İHA

Sendika, Brüksel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 20:17:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Binlerce Kişi Irkçılığa Karşı Yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]