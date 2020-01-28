Brüksel'de binlerce kişi sosyal haklar için sokağa döküldü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brüksel'de binlerce kişi sosyal haklar için sokağa döküldü - Son Dakika Ekonomi

Brüksel'de binlerce kişi sosyal haklar için sokağa döküldü

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 10 bin kişi ücretlerinin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi.

Brüksel'de binlerce kişi sosyal haklar için sokağa döküldü, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 10 bin kişi ücretlerinin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi.

Sosyalist sendikanın çağrısı üzerine Brüksel merkezinde bulunan Kuzey Tren Garı önünde sabah saatlerinde binlerce kişi buluştu.

Özellikle kırmızı renk giyinen göstericiler, "Emeklilere net 1600 avro", "Sosyal dayanışma", "İş güvenliğim", "İşsizlik hakkım", "Grev hakkımız" yazlı afişler taşıdı.

Hükümet karşıtı sloganlar atan ve meşaleler yakan protestocular, birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonuna kadar yürüdü.

Sosyalist sendikanın protestoyla ilgili yayınladığı bildiride, Belçika hükümetinin kemer sıkma tedbirleri doğrultusunda emeklilik sisteminde uygulamaya başladığı kesintiler ve değişiklikler eleştirildi.

Bildiride, sosyal hakların, asgari ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Hastalık günleri ve işsiz kalınan dönemlerin emeklilik ikramiyeleri ve maaşlarının hesaplanmasına dahil edilmesi gerektiği kaydedilen bildiride, Belçika'da emekli maaşlarının asgari bin 500 avro seviyesine çıkarılması talep edildi.

Belçika'da emeklilik yaşının kademeli olarak 2030 yılına kadar 67'ye yükseltilmesi uygulamasının 65 yaşa geri çekilmesi istenen bildiride, ülkede ağır iş kollarının yeniden belirlenmesi ve bu alanlarda çalışanların daha erken emekli olabilmeleri çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, protesto nedeniyle Brüksel'deki toplu taşımada aksamalar yaşandı.

Belçika, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de Barış Alıcı Westerlo'ya kiralandı
Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi 15 Mart'ta yapılacak Uluslararası Tüketici Zirvesi için geri sayım başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 22:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brüksel'de binlerce kişi sosyal haklar için sokağa döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]