Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Binlerce Kişi Yeni Yıla Grand Palace Meydanında Coşku ile Girdi

Brüksel'de Binlerce Kişi Yeni Yıla Grand Palace Meydanında Coşku ile Girdi

51 dakika önce

Belçika'da yeni yıl başkent Brüksel'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Brüksel'de Binlerce Kişi Yeni Yıla Grand Palace Meydanında Coşku ile Girdi, System.String[]
Belçika'da yeni yıl başkent Brüksel'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Grand Palace meydanında toplanan binlerce kişi yeni yıla havai fişekler eşliğinde girdi. Meydanda polisin de yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Kutlamaya Türklerin de yoğun şekilde katıldığı görüldü. DHA'ya konuşan Türkler yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini dilediklerini söyledi. - Duruel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:57 Kaynak: DHA

Belçika, Brüksel, Dünya
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