Brüksel'de Binlerce Kişi Yeni Yıla Grand Palace Meydanında Coşku ile Girdi

Belçika'da yeni yıl başkent Brüksel'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Belçika'da yeni yıl başkent Brüksel'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Grand Palace meydanında toplanan binlerce kişi yeni yıla havai fişekler eşliğinde girdi. Meydanda polisin de yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Kutlamaya Türklerin de yoğun şekilde katıldığı görüldü. DHA'ya konuşan Türkler yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini dilediklerini söyledi. - Duruel

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