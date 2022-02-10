Brüksel'de binlerce öğretmen hükümeti protesto etti - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce öğretmen, çalışma koşulları nedeniyle yerel hükümete karşı protesto düzenledi.

Sayıları 5 ila 7 bini bulan ve aralarında öğretmenlerin yanı sıra diğer eğitim öğretim görevlilerinin de bulunduğu protestocular, 10.30 sularında Brüksel Merkez İstasyonu önünde toplandı.

Protestocular, 11.00'de Fransızca konuşan topluluğun bölgesini yöneten Valonya-Brüksel Federasyonu binası önüne yürüdü.

Anaokulundan üniversiteye kadar çalışma koşullarının değiştirilmesi için slogan atan göstericiler, Kovid-19 krizi sırasında özellikle kötüleşen şartları protesto etti.

Kalabalık, öğretmenlerin yükünün artmasına karşın sayılarının yetersiz, sınıf mevcutlarının haddinden fazla olmasına dikkati çekti.

Hükümet, eğitim sektörüne 2024 itibarıyla ek 32 milyon avro ayıracağını duyurdu ancak sendikalar bunu "önceki yıllardan çalınan miktar" olarak niteleyerek yetersiz buluyor.