Brüksel'de Bir Restoranda Silah Sesleri
57 dakika önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restoranda silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de bir restoranda silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restoranda silah seslerinin duyulduğu aktarıldı. Restoranda bir adamın elindeki Kalaşnikof
tipi silahla ateş edip kaçtığı iddia edildi. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:54 Kaynak: İHA
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