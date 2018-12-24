Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Bir Restoranda Silah Sesleri

Brüksel'de Bir Restoranda Silah Sesleri

57 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restoranda silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.

Brüksel'de Bir Restoranda Silah Sesleri, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restoranda silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restoranda silah seslerinin duyulduğu aktarıldı. Restoranda bir adamın elindeki Kalaşnikof tipi silahla ateş edip kaçtığı iddia edildi. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:54 Kaynak: İHA

Belçika, Brüksel, 3. Sayfa
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