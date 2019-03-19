Brüksel'de Bomba Alarmı
1 saat önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi. Uzman ekipler bölgede çalışma yapıyor. Yerel medya, Avrupa Birliği Komisyonu binasındaki 40'a yakın kişinin binadan tahliye edildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:47 Kaynak: DHA
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Brüksel'de AB Binalarının Bulunduğu Bölgede Bomba Alarmı! Binalar Tahliye Edildi
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