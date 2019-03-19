Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Bomba Alarmı

Brüksel'de Bomba Alarmı

1 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi.

Brüksel'de Bomba Alarmı, System.String[]
Belçika'nın başkenti  Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi. Uzman ekipler bölgede çalışma yapıyor. Yerel medya, Avrupa Birliği Komisyonu binasındaki 40'a yakın kişinin binadan tahliye edildiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:47 Kaynak: DHA

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylem İpek Şafak Bombayı Patlattı: Chloe, Serdar Ortaç'tan Bebek Aldırdı Brüksel'de AB Binalarının Bulunduğu Bölgede Bomba Alarmı! Binalar Tahliye Edildi Cami Saldırısında Eşini Kaybeden Yeni Zelandalı Duygulandıran Sözler: Onu Bağışlıyorum Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:22:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Bomba Alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]