Son Dakika Haberleri: Brüksel'de bomba ihbarı

Brüksel'de bomba ihbarı

4 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Demiryolu İstasyonu bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Brüksel'de bomba ihbarı, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Demiryolu İstasyonu bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Belçika polisi başkent Brüksel'de haftada yaklaşık 200 bin yolcu taşıyan üç büyük istasyondan biri olan Kuzey Demiryolu İstasyonu'nun bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığını bildirdi. Belçika Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCB) sözcüsü, "Polis, Brüksel - Kuzey istasyonunun boşaltılmasını istedi. Şu anda Kuzey - Midi kavşağında daha fazla trafik var" açıklamasını yaptı.

İstasyon, ülkenin en büyük şirketlerinin, devlet dairelerinin ve Flaman bakanlıklarının yakınında bulunuyor. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:32 Kaynak: İHA
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