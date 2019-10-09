Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Brexit karşıtı gösteri
Son Dakika Güncel Brüksel'de Brexit karşıtı gösteri

Brüksel'de Brexit karşıtı gösteri

35 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binası önünde Brexit karşıtları gösteri düzenledi.

Brüksel'de Brexit karşıtı gösteri, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binası önünde Brexit karşıtları gösteri düzenledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karşı çıkan yaklaşık 100 kişi, "Brexit'i durdurun", "Brexit ülkeyi enkaza sürüklüyor" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Basın bildirisi okuyan göstericiler, slogan atarak dağıldı.

Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

Avrupa Birliği, Belçika, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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