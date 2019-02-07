Brüksel'de Doğan Her Bebek İçin Afrika'ya Bir Ağaç

Belediye, 'Baby Boom' olarak adlandırdığı kampanyayla 2025'e kadar ağaçlandırma yoluyla sera gazı salınımını yüzde 30 azaltmayı öngörüyor.

Belediye, 'Baby Boom' olarak adlandırdığı kampanyayla 2025'e kadar ağaçlandırma yoluyla sera gazı salınımını yüzde 30 azaltmayı öngörüyor. Bölgedeki binaların enerji standartlarını artırmak için yaklaşık 1 milyar Euro yatırım yapan Brüksel Belediyesi, aynı zamanda geri dönüşüm projelerine büyük önem veriyor.

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