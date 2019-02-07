Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Doğan Her Bebek İçin Afrika'ya Bir Ağaç

Brüksel'de Doğan Her Bebek İçin Afrika'ya Bir Ağaç

1 saat önce

Belediye, 'Baby Boom' olarak adlandırdığı kampanyayla 2025'e kadar ağaçlandırma yoluyla sera gazı salınımını yüzde 30 azaltmayı öngörüyor.

Brüksel'de Doğan Her Bebek İçin Afrika'ya Bir Ağaç, System.String[]
Belediye, 'Baby Boom' olarak adlandırdığı kampanyayla 2025'e kadar ağaçlandırma yoluyla sera gazı salınımını yüzde 30 azaltmayı öngörüyor. Bölgedeki binaların enerji standartlarını artırmak için yaklaşık 1 milyar Euro yatırım yapan Brüksel Belediyesi, aynı zamanda geri dönüşüm projelerine büyük önem veriyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:35 

Brüksel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Medyasında Bir Garip Haber: İstanbul'da Gizlice 5,8'lik Deprem Oldu Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi

Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:27:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Doğan Her Bebek İçin Afrika'ya Bir Ağaç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]