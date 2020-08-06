Brüksel'de Dünya Ticaret Örgütü binasında yangın - Son Dakika

Brüksel'de Dünya Ticaret Örgütü binasında yangın

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) binasında yangın çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) binasında yangın çıktı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de hali hazırda boş olan ve tamirat gören Dünya Ticaret Örgütü binasının 27. katında izolasyon malzemesinin alev almasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, tamirat nedeniyle üst katlara su verilmeyen binadaki yangına önce işçiler müdahale etti. Kısa süre sonra itfaiye ekiplerinin geldiği binadaki yangına, giriş kattaki ana vanalardan su alınarak dış pompalarla su basıldığı ve yangının kısa sürede söndürüldüğü bildirildi. Maddi hasara yol açan yangında can kaybı ise yaşanmadı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:02

Kaynak: İHA

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