Brüksel'de "kağıtsız" düzensiz göçmenler oturum taleplerine olumlu yanıt istiyor - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yabancılar ofisinin önünde toplanan bir grup düzensiz göçmen, oturum taleplerine olumlu yanıt alabilmek için gösteri yaptı.

Belçika Kağıtsızlar Koordinasyonunun çağrısıyla toplanan grup, oturum başvurusundan cevap alamayan sığınmacıların dosyalarının görüşülmesi için çağrıda bulundu.

"Kağıtsız" olarak tanımlanan ve başvurularına rağmen oturum izni alamayan düzensiz göçmenler, yasal haklarının bir an önce verilmesini, çalışma hayatındaki ayrımcılığın önlenmesini istedi.

Brüksel'de her hafta gösteri yapan göçmenler, "Kağıtsızlarla dayanışma", "Tehlikeli değiliz", "Yabancı değiliz, birinci, ikinci, üçüncü kuşağız" sloganları atarak şarkılar söyledi.

Ülkede çoğunluğu Brüksel'de olmak üzere 150 bin kadar "kağıtsız" ilticacının yaşadığı tahmin ediliyor. Bu düzensiz göçmenler arasında oturum izni için 12 yıl önce başvurmasına rağmen halen cevap alamayanlar da bulunuyor.