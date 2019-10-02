Son Dakika Haberleri: Brüksel'de engelli hakları için yürüyüş
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Brüksel'de engelli hakları için yürüyüş

13 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli ülkelerden 300 aktivist, engelli hakları için yürüdü.

Brüksel'de engelli hakları için yürüyüş, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli ülkelerden 300 aktivist, engelli hakları için yürüdü.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman meydanında toplanan göstericiler, AB'den ve üye ülkelerden engelli haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerini talep etti.

Kimi aktivistlerin tekerlekli sandalyeleriyle katıldığı yürüyüşte dağıtılan bildiride, "Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanması ve engellilere desteğin artırılması" gibi taleplerde bulunuldu.

Yürüyüş, Avrupa Parlamentosu'nun önünde son buldu.

Avrupa Birliği, Belçika, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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