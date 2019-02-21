Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Gençlerden İklim Protestosu

Brüksel'de Gençlerden İklim Protestosu

42 dakika önce

Brüksel'de yaklaşık 7 bin öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti.

Brüksel'de Gençlerden İklim Protestosu, System.String[]
Brüksel'de yaklaşık 7 bin öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti.

Öğrencilerin organize ettiği "İklim İçin Gençlik" temalı protestoların 7'ncisi kapsamında binlerce kişi, Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı. Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüdü.

Slogan atan ve renkli afişler taşıyan 7 bin civarında öğrenci, Belçika hükümetine küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik vermesi çağrısında bulundu.

Protestocular, Belçika'nın geleceğe yönelik kapsamlı bir iklim planı hazırlanmasını istedi.

Brüksel'deki protestoya, Avrupa'da iklim değişikliğine karşı gençlik eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Greta Thunberg de katıldı.

İsveçli Thunberg, protestolar öncesinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'in de katıldığı Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite (EESC) toplantısında konuşma yaptı.

AB'nin emisyon salınım oranlarındaki kesinti hedefini iki katına çıkartması gerektiğini söyleyen Thunberg, iklim değişimiyle yeterince mücadele etmeyen siyasilerin gelecekte "kötü adamlar" olarak anılacağını ifade etti.

Binlerce gencin iklim konusuna dikkat çekmek için Brüksel sokaklarında olduğunu anımsatan Thunberg, siyasetçilerin bilim insanlarının bulgularını ciddiye almaları gerektiğini anlattı.

İklim ve çevre konusunda yeni politikalar, ekonomik modeller ve düşünce tarzlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Thunberg, dünyadaki kaynakların daha adil kullanılması gerektiğini söyledi.

Thunberg, "Okullarda olmamız gerektiğini düşünüyorsanız bizim yerimize sizler sokaklara çıkın. Biz sizlerin kirliliğini temizlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Brüksel'de 7 haftadır öğrenciler her perşembe iklim protestosu düzenliyor. Söz konusu protestoların devam etmesi bekleniyor.

Benzer gençlik protestoları, Fransa, Hollanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde de gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:27 Kaynak: AA

Avrupa, Brüksel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan'ın Test Sürüşüyle Yüksek Hızlı Tren İlk Defa Avrupa Yakasına Geçti AİHM, Ilısu Barajı İnşaatı Nedeniyle Hasankeyf Sit Alanının Zarar Gördüğü İddialarıyla Yapılan Başvuruyu Reddetti

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu Avrupa Liginde Fenerbahçe, Zenit'e Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 20:09:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Gençlerden İklim Protestosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]