Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma - Son Dakika
BBC

Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma

13.01.2021 23:12
Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 23 yaşındaki İbrahima Barrie'nin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri, şiddet olaylarına sahne oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 23 yaşındaki İbrahima Barrie'nin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri, şiddet olaylarına sahne oldu.

Polisle çatışan göstericiler, bir karakolu ateşe verdi. Polis, protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Belçika medyasına göre, Brüksel polisi, Cumartesi akşamı saat 19: 00 sıralarında koronavirüs önlemlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederken, kimlik yoklaması sırasında kaçmaya çalışan siyah genç İbrahima Barrie'nin peşine düştü.

Kuzey İstasyonu civarında yakalanan Barrie, sorgulanmak üzere yakındaki bir karakola görüldü. Polisten yapılan açıklamaya göre, karakoldan çıkan genç, yeniden istasyona döndüğünde bilincini kaybetti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Barrie, saat 20: 30'da hayatını kaybetti Savcılık, İbrahima Barrie'nin ölüm nedenine ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

Brüksel Savcılığı, Çarşamba sabahı, "kazara insan öldürme" gerekçesiyle soruşturma yargıcı talebinde bulundu. Savcılık sözcüsü, gerçeklerin ortaya çıkarılması için soruşturma yargıcının görevi devralmasını istediklerini açıkladı.

Sözcü, "Kaza sonucu öldürme, tarafsız bir iddiadır ve polisin yanlış bir şey yaptığını varsaydığımız anlamına gelmez" dedi.





'Sorgu sırasında fenalaştı'

Ailenin avukatı, İbrahima'nın sorgu sırasında fenalaştığını ve sandalyeden düştüğünü söyledi.

Ölen gencin ailesi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, olayı protesto etmek ve ölüm nedenini öğrenmek için Çarşamba öğleden sonra Kuzey İstasyonu civarında toplandı. "Siyahların hayatı değerlidir" ve "İbrahima için adalet" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, polisin tutumunu protesto etti.

Akşam saatlerine doğru, göstericiler ile polis arasındaki gerilim tırmandı. Bazı protestocuların havai fişek atması üzerine, polis tazyikli su ile karşılık verdi. Polisin kalabalığı dağıtmak için çembere alması üzerine olaylar kontrolden çıktı.

Protestocular, civardaki bir polis karakolunu ateşe verdi. Yangın, büyümeden söndürüldü. Göstericiler tarafından çöp tenekeleri ateşe verilerek, çok sayıda işyerinin vitrinleri indirildi. Çatışma sırasında, bir polis aracı da tahrip edildi.

Kral arada kaldı

Polisle göstericiler arasındaki çatışmanın sürdüğü sırada, Brüksel'deki saraydan, yaşadığı Laken Kalesi'ne giden Belçika Kralı Filip'in otomobili de, bir süre olayların arasında kaldı.

Polisler, panikle Kral'ı uyardı. Filip'in aracı U dönüşü yaparak, olay yerinden uzaklaştı.





Olaylarda çok sayıda gösterici ve polisin yaralandığı belirtildi.

Protestocular, polis tarafından öldürüldüğünü belirttikleri bir grup kurbanın isimlerinin yazılı olduğu bir pankart taşıdı. Geçen Nisan ayında Brüksel'de polis kontörlünden kaçtığı gerekçesiyle kovalanan bir genç, motosikletine polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Brüksel'de 2019 yılında da polis aracının çarptığı 17 yaşındaki Mehdi adlı genç yaşamını yitirmişti. Her iki olayda da polis memurlarının yargılanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma
Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma
Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma

Protesto, Belçika, Brüksel, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Kendi markası için kameraların karşısına geçen Kim Kardashian'dan cesur pozlar Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı '50 eyalette silahlı protesto yapılacak' iddialarının ardından Trump'tan destekçilerine tansiyonu düşürme çağrısı Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor
Manchester City, konuk ettiği Brighton'ı 1-0 mağlup etti Manchester City, konuk ettiği Brighton'ı 1-0 mağlup etti         
23:11
Balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde 2 bin yıllık tarihi eser bulundu Balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde 2 bin yıllık tarihi eser bulundu         
23:05
Terör örgütü TKP/ML'nin Terör örgütü TKP/ML'nin "Kemal" kod adlı sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak yakalandı         
22:56
Belçika'da gözaltında ölen Afrikalı genç için düzenlenen gösteride polis karakolu ateşe verildi Belçika'da gözaltında ölen Afrikalı genç için düzenlenen gösteride polis karakolu ateşe verildi         
21:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz         
21:44
Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı         
20:47
Son Dakika: Aşılama yarın başlıyor! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Son Dakika: Aşılama yarın başlıyor! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı oldu         
19:07
Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek         
17:38
İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti         
15:33
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 23:42:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei