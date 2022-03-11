Brüksel'de güvercin artışını önlemek için "doğum kontrol yöntemi" kullanılacak - Son Dakika
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Brüksel'de güvercin artışını önlemek için "doğum kontrol yöntemi" kullanılacak

11.03.2022 14:12
Brüksel'de güvercin artışını önlemek için "doğum kontrol yöntemi" kullanılacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvercin nüfusunun artışını engellemek için kuşlara doğum kontrol maddesiyle kaplanmış mısır verilecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvercin nüfusunun artışını engellemek için kuşlara doğum kontrol maddesiyle kaplanmış mısır verilecek.

Brüksel Belediyesi yetkilileri, son yıllarda kentte güvercinlerin sayısının yükselmesi nedeniyle kuşların dışkılarının hem kirliliğe hem de içerdiği yüksek asit dolayısıyla mermer ve beton gibi zeminler ile araçların boyalarında aşınmaya neden olduğunu belirtti.

Güvercinlerin yol açtığı pisliği temizlemenin her yıl güvercin başına 16 ila 23 avroya mal olduğunu hesaplayan belediye, güvercin nüfusunu kontrol altında tutmak için "doğum kontrol" yöntemine başvurmaya karar verdi.

Güvercinleri yakalamanın ve öldürmenin yasak olduğu kentte, "R-12 güvercin hapı"nın kullanılması kararlaştırıldı. Nicarbazine adlı maddeyi de içerebilen bu hap, kuşlarda parazite karşı kullanılan ancak aynı zamanda doğum kontrolüne yönelik bir bileşik içeren maddeyle kaplanmış mısır taneleri anlamına geliyor.

2019'da denemesi yapılan ve bir yılda bir semtteki güvercin nüfusunun yarıya inmesini sağlayan bu yöntemin uygulamasının genişletilmesi hedefleniyor. Önceliğin güvercin pisliği nedeniyle en fazla şikayetin alındığı bölgelere verilmesi planlanıyor.

Yem kaplarına koyularak güvercinlere verilecek "doğum kontrol haplarının" etkisi 6 gün sürdüğü için gerektiğinde kaplar yeniden doldurulacak.

Yetişkin bir güvercin yılda 12 yavru dünyaya getirebiliyor.

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Belçika, Brüksel, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brüksel'de güvercin artışını önlemek için 'doğum kontrol yöntemi' kullanılacak - Son Dakika


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