Brüksel'de "hayvanların kafeste tutulmasına hayır" protestosu
11 dakika önce
Brüksel'de Avrupa kurumlarının önünde toplanan birçok hayvan hakları savunucusu, Avrupa genelinde hayvan yetiştiriciliği sektöründe kafeslerin yasaklanması için protesto gösterisi yaptı.
Brüksel'de Avrupa kurumlarının önünde toplanan birçok hayvan hakları savunucusu, Avrupa genelinde hayvan yetiştiriciliği sektöründe kafeslerin yasaklanması için protesto gösterisi yaptı.
Kafeslerde tutulan hayvanların büyük acılar çektiğini ifade eden sivil toplum örgütü yetkilileri daha fazla kazanç için hayvanlara, doğaya ve insanlara zarar vermenin anlamsız olduğunu belirtiyor. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin konuya yönelik yasalarını sertleştirmesi talep ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:21
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