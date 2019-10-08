Son Dakika Haberleri: Brüksel'de "hayvanların kafeste tutulmasına hayır" protestosu
Son Dakika Dünya Brüksel'de 'hayvanların kafeste tutulmasına hayır' protestosu

Brüksel'de "hayvanların kafeste tutulmasına hayır" protestosu

11 dakika önce

Brüksel'de Avrupa kurumlarının önünde toplanan birçok hayvan hakları savunucusu, Avrupa genelinde hayvan yetiştiriciliği sektöründe kafeslerin yasaklanması için protesto gösterisi yaptı.

Brüksel'de

Brüksel'de Avrupa kurumlarının önünde toplanan birçok hayvan hakları savunucusu, Avrupa genelinde hayvan yetiştiriciliği sektöründe kafeslerin yasaklanması için protesto gösterisi yaptı.


Kafeslerde tutulan hayvanların büyük acılar çektiğini ifade eden sivil toplum örgütü yetkilileri daha fazla kazanç için hayvanlara, doğaya ve insanlara zarar vermenin anlamsız olduğunu belirtiyor. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin konuya yönelik yasalarını sertleştirmesi talep ediliyor.

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Brüksel, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:21 
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