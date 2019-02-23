Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Hocalı Katliamı Şehitleri Anıldı

Brüksel'de Hocalı Katliamı Şehitleri Anıldı

1 saat önce

Brüksel'de Ermeniler tarafından katledilen Hocalı Katliamı şehitleri anıldı.

Brüksel'de Hocalı Katliamı Şehitleri Anıldı, System.String[]
Brüksel'de Ermeniler tarafından katledilen Hocalı Katliamı şehitleri anıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bazı Türk Sivil Toplum temsilcilerinin de katılımıyla Ermeniler tarafından katledilen Hocalı Katliamı şehitleri anıldı. Avrupa Parlamentosu (AP) önünde Lüksemburg Meydanı'nda toplanan kalabalık, 27 yıl önce Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycan vatandaşları dua eşliğinde anıldı. Azerbaycan ve Türk bayraklarının taşındığı etkinliğe Avrupa'nın dört bir yanından katılım oldu.

"Azerbaycan Milli Marşı okundu"

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu etkinlikte yapılan konuşmalarda Hocalı soykırımının tarihe kanlı ve acı bir gün olarak geçtiği ve uluslararası kamuoyunun konuya duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti. Ermeni güçleri, 1992'de, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentine düzenledikleri silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşını katletmişti. Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı Hocalı şehitlerini anma etkinliğinde, "Karabağ için barış", "Azerbaycan aleyhindeki provokasyonlara son" ve "Hocalı'ya adalet" yazılı pankartlar dikkat çekti. Çeşitli sivil toplum temsilcileri de birer konuşma yaptı. Herhangi bir tatsız olay yaşanmadan, Hocalı Katliamı şehitleri anılarak etkinlik son buldu. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:47 Kaynak: İHA

Azerbaycan, Brüksel, Güncel
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