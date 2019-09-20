Son Dakika Haberleri: Brüksel'de iklim değişikliği protestosu
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Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

1 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişiğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

Brüksel'de iklim değişikliği protestosu, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişiğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

"Küresel iklim grevi" temalı protesto kapsamında binlerce kişi, Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıkta Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınındaki Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Belçika, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:20 Kaynak: AA
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