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Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Brüksel'de iklim değişikliği protestosu, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen "Küresel iklim grevi" temalı protestolar kapsamında yüzlerce kişi Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Göstericiler, Madrid'de gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) öncesinde çevre konularına dikkat çekti.

Belçika, Brüksel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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