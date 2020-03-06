Brüksel'de iklim protestosuna binlerce kişi katıldı - Son Dakika
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Brüksel'de iklim protestosuna binlerce kişi katıldı

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Brüksel'de iklim protestosuna binlerce kişi katıldı, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen gösteri "Küresel İklim Grevi" temasıyla gerçekleştirildi.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplanan binlerce göstericinin arasında, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de yer aldı.

Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Gösteride okunan bildiride, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasına alınması gerektiği vurgulanırken, sosyal eşitlik konusunda da iyileştirme yapılması talebinde bulunuldu.

AB Komisyonu binasının önündeki Schuman Meydanı'nda son bulan gösteri, olaysız sona erdi.

Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:22 Kaynak: AA
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