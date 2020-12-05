Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 150 kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri düzenlendi.

AB Komisyonu önünde toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.

Belçika ve Fransa'da, artan polis şiddetine ve yeni güvenlik yasa tasarısına karşı konuşmalar yapan göstericiler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya çağırdı.???????

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yollarda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.