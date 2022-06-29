Brüksel'de 'İzmir Evi' Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel'deki İzmir Evi'nin açılışını yaptı. Başkan Soyer, İzmir Evleri ile hem kentin tanıtımına katkıda bulunmayı hem de ekonomik ve kültürel iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en aktif şekilde benimseyen ve bu değerlerin yaygınlaştırılmasını üstlenen şehirlere verilen Avrupa Ödülü'nün sahibi İzmir, kentler arası iş birliğine katkıda bulunmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Belediyesi, dünyanın farklı bölgelerindeki İzmir Evlerine bir yenisini daha ekledi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu'nun karşısında, tamamen yenilenebilir enerji kullanan Renewable Energy House'daki İzmir Evi, Başkan Soyer tarafından açıldı. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

İZMİR'İN ROLÜ GÜÇLENECEK

Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde açılan İzmir Evleri ile hem kentin tanıtımına katkıda bulunmak hem de ekonomik iş birlikleri geliştirmek amaçlanıyor. Yeni açılan İzmir Evi ile aynı zamanda Avrupa Birliği'nin idari başkenti olan Brüksel'de İzmir'in rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. İzmir Evi sayısının ilerleyen dönemde dünya genelinde artırılması planlanıyor.