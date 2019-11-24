Son Dakika Haberleri: Brüksel'de kadına yönelik şiddet protesto edildi
Son Dakika Güncel Brüksel'de kadına yönelik şiddet protesto edildi - Son Dakika

Brüksel'de kadına yönelik şiddet protesto edildi

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez garı önünde toplanan binlerce kişinin katıldığı gösteride, kadına karşı şiddet protesto edildi.

Brüksel'de kadına yönelik şiddet protesto edildi, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez garı önünde toplanan binlerce kişinin katıldığı gösteride, kadına karşı şiddet protesto edildi.

Binlerce kadın başta Brüksel sokakları olmak üzere kadına şiddete dikkati çekmek için ülke genelinde yürüyüş yaptı.

Brüksel, Liege, Anvers ve Gent gibi kentlerde seslerini duyurmak isteyen kadınlar "artık yeter" sloganları attı.

Başkentteki Carrefour Meydanı'nda kadın hakları alanında çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen gösteriye katılanlar, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmamasını istedi.

Belçika, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anaokulunda şiddet olayında soruşturma genişletildi
Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:54:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brüksel'de kadına yönelik şiddet protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]