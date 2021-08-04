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Brüksel'de "kağıtsızlardan" oturum izni protestosu - Son Dakika

Brüksel'de "kağıtsızlardan" oturum izni protestosu

04.08.2021 16:17
Brüksel'de

Belçika'da resmi belgeleri olmadan yaşayan ve yasal olarak sisteme dahil olmak isteyen yaklaşık 200 kişi hükümeti protesto etti.

Belçika'da resmi belgeleri olmadan yaşayan ve yasal olarak sisteme dahil olmak isteyen yaklaşık 200 kişi hükümeti protesto etti.

Belçika Kağıtsızlar Koordinasyonu (CSP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine yaklaşık 200 kişi, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, "Siyasi çıkmaz", "Tek çözüm yasal düzenleme" yazılı afişler astı.

"Dayanışma gösterin", "Kağıtsızlarla dayanışma", "Tehlikeli değiliz" gibi çeşitli sloganlar atan grup, Belçika hükümetinin göç politikasını protesto etti.

Göstericiler, Belçika hükümetinden oturum izni almayı talep etti.

Belçika'da "kağıtsız" olarak adlandırılan yaklaşık 150 bin kişi, yıllardır yasal oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşıyor.

Oturum talepleri genellikle reddedilen "kağıtsızların" yaklaşık 400'ü, seslerini Belçika hükümetine duyurmak için aylardır Brüksel'in merkezindeki bir kilise ile üniversite kampüsünün bir bölümünde kalıyor.

Son aylarda açlık grevi de dahil çeşitli eylemler yapan bu kişiler, Belçika devletinin kendileri için yasal düzenleme hazırlamasını istiyor.

Brüksel'de kağıtsızlardan oturum izni protestosu
Brüksel'de kağıtsızlardan oturum izni protestosu
Brüksel'de kağıtsızlardan oturum izni protestosu
Brüksel'de kağıtsızlardan oturum izni protestosu
Brüksel'de kağıtsızlardan oturum izni protestosu

Avrupa Parlamentosu, Protesto, Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brüksel'de 'kağıtsızlardan' oturum izni protestosu - Son Dakika


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