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Brüksel'de kamu çalışanlarından grev

8 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kamu çalışanları, ücretlerinin yükseltilmesi talebiyle greve gitti.

Brüksel'de kamu çalışanlarından grev, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kamu çalışanları, ücretlerinin yükseltilmesi talebiyle greve gitti.

Brüksel'deki kamu çalışanlarını temsil eden çeşitli işçi sendikaları, çalışma koşullarının, ücretlerin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle bir günlük grev başlattıklarını açıkladı.

Grev nedeniyle Brüksel çevresindeki kamu hastaneleri ve çeşitli belediye hizmetlerinde aksama yaşandı.

Öte yandan, greve giden çalışanlar, Brüksel Hükümeti Başbakanlık binası önünde protesto düzenledi.

Yağmura rağmen yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı gösteride, hükümetin kemer sıkma politikaları eleştirildi.

Göstericiler, "Ücretlerimiz dışında her şey artıyor" ve "Yeter artık" gibi çeşitli sloganlar attı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri, Avrupa Parlamentosu (AP) önüne kadar yapılan yürüyüşle sona erdi.

Protestocular, son yıllarda alım güçlerinin azaldığına dikkati çekerek, ücretlerinin derhal yüzde 10 artırılmasını istedi.

Belçika, Brüksel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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