Benzer yasak ilk olarak Şubat 2020'den itibaren Brüksel'in merkezindeki turistik bölgeler için, gece yarısı ile sabah saatleri arasında uygulanıyordu.

Kaynak: AA

Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol yasağına yenisi eklendi - Son Dakika

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